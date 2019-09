Altice wil aandelenkapitaal verminderen

Gepubliceerd op | Views: 1.295

PARIJS (AFN) - Altice Europe is van plan zijn eigen aandelenkapitaal te verminderen door zogeheten treasury shares in te trekken. Het bestuur van het telecom- en kabelbedrijf wil daarvoor 200 miljoen gewone aandelen A in bezit van de onderneming schrappen.

De intrekking kan pas van kracht worden na een termijn van twee maanden waarin kredietverstrekkers conform Nederlandse wetgeving zich tegen de maatregel kunnen uitspreken. Daarnaast moeten de statuten van Altice worden aangepast.