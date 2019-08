Gepubliceerd op | Views: 12.987 | Onderwerpen: China, Donald Trump

BIARRTIZ (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het is onduidelijk of Chinese onderhandelaars in de afgelopen dagen met vertegenwoordigers in de Verenigde Staten hebben gesproken om de vastgelopen handelsgesprekken vlot te trekken. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder op de dag dat Peking contact heeft opgenomen met de VS met de mededeling dat het land weer wil praten.

De opmerkingen van Trump leidden maandag tot opluchting op de financiële markten, nadat opmerkingen over strengere importheffingen voor het weekend juist voor rode koersenborden zorgden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kon niet bevestigen dat het telefoontje waarnaar Trump verwees heeft plaatsgevonden.

Hu Xijin, hoofdredacteur van de Engelstalige Chinese krant China Global Times, twitterde op basis van bronnen dat er de afgelopen dagen geen telefonische gesprekken zijn geweest. De voorman van de krant, die gelieerd is aan de Communistische Partij, stelde dat er alleen "technisch overleg" heeft plaatsgevonden, maar dat zou weinig op het lijf hebben. "China heeft zijn standpunten niet gewijzigd. China gaat niet door de knieën."

G7

Trump sprak bij de G7-top in Frankrijk van "significante gesprekken". "Ik denk dat we een deal zullen sluiten." Trump prees ook zijn Chinese collega Xi Jinping, die hij een "groot leider" noemde. Gevraagd naar een eventueel uitstel van verdere tarieven op Chinese producten zei Trump later dat "alles mogelijk is".

Voor het weekend kondigde Trump in een reeks tweets een verdere verhoging van de importtarieven aan. Trump deed dat uit woede op de door China aangekondigde importheffingen. Trump liet tevens weten dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.

De-escalatie

De Chinese toponderhandelaar Liu He, tevens vice-premier, riep eerder op tot een de-escalatie van de spanningen. "We zijn bereid het probleem op te lossen door middel van overleg en samenwerking", aldus Liu. Een handelsoorlog is volgens hem in niemands voordeel.

Economen waarschuwen op hun beurt dat uit de maatregelen over en weer een wereldwijde recessie zou kunnen voortvloeien.