Capital Group meldt stemrecht in KPN

AMSTERDAM (AFN) - Capital Group International heeft een stemrecht in KPN aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek zaterdag.

Het stemrecht is 3,01 procent, zonder kapitaalbelang. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in KPN bekend in de archieven van de toezichthouder.