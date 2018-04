BAM bouwt universiteitsgebouw in Bristol

Gepubliceerd op | Views: 221

BUNNIK (AFN) - BAM gaat een universiteitsgebouw neerzetten voor de technische faculteit van de University of the West of England (UWE) in Bristol. In het geplande gebouw op de Frenchay Campus komen collegezalen en ruimtes voor onderzoek.

In het pand van 8500 vierkante meter worden 1600 studenten en 100 personeelsleden ondergebracht. Voor onderzoek komen er onder meer windtunnels en cellen voor het testen van motoren.

BAM begint met de bouw in de zomer van 2018. De opening staat twee jaar later gepland. Er werden geen exacte financiële details gemeld maar BAM sprak van een gebouw van meerdere miljoenen ponden. in een persverklaring.