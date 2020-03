'Besluit Arcadis is begrijpelijk'

Gepubliceerd op | Views: 666

AMSTERDAM (AFN) - Het besluit van advies- en ingenieursbureau Arcadis om te stoppen met het inkopen van eigen aandelen en het dividendvoorstel in te trekken vanwege de coronacrisis is te begrijpen. Dat meldde KBC Securities in een reactie.

Arcadis spreekt van voorzorgsmaatregelen in deze crisistijd. KBC stelt dat de impact van het virus voor Arcadis in het eerste kwartaal waarschijnlijk beperkt zal zijn, maar dat er grote onzekerheid is over het tweede kwartaal, met name wat betreft de situatie in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Gezien de sterke verbetering van de balans in de afgelopen twee jaar is het nu nog onwaarschijnlijk dat de bankconvenanten geschonden gaan worden, maar de zichtbaarheid is beperkt, aldus KBC.

Het advies staat op accumulate, met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel Arcadis noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur een min van 1,4 procent op 14,38 euro.