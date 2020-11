Wederom minder vraag naar uitzendkrachten

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten blijft dalen vooral als gevolg van de coronacrisis. Uitzendkrachten draaiden in de periode van 5 oktober tot en met 1 november in totaal 7 procent minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 2 procent, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU.

Daarmee is de neergang iets minder sterk dan in de vorige meetperiode toen het aantal gewerkte uren met 12 procent daalde. Nog altijd is de inzet van technische uitzendkrachten het minst nodig. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan daalt de inzet van uitzendkrachten stevig.

In de technische sector daalde het aantal gewerkte uren in periode 11 met 28 procent en de omzet kromp op jaarbasis met 19 procent. In de industrie ging het aantal uren in de meetperiode met 4 procent omlaag, bij een 2 procent lagere omzet. De administratieve sector had te maken met een daling van het aantal uren met 7 procent en 2 procent minder opbrengsten.