Winst en omzet bij AT&T omhoog

Gepubliceerd op | Views: 316

NEW YORK (AFN/RTR) - Het Amerikaanse telecomconcern en mediabedrijf AT&T heeft in het derde kwartaal zowel de winst als de omzet zien groeien. Dat kwam woensdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming.

AT&T zette een kwartaalwinst van 4,7 miljard dollar in de boeken. Dat was in dezelfde periode een jaar geleden nog 3 miljard dollar. De opbrengsten dikten met 15 procent aan tot 45,7 miljard dollar. De winstcijfer is lager dan kenners in doorsnee hadden verwacht, de opbrengsten kwamen juist hoger uit.

In Noord-Amerika werden 4,3 miljoen draadloze abonnees verwelkomd, waarvan 3,4 miljoen in de Verenigde Staten. Het was overigens de eerste keer dat AT&T cijfers presenteerde na de miljardendeal met Time Warner, waardoor het merken als HBO, Warner Bros, TNT en CBS verwierf en veranderde in een mediaconglomeraat.