Klein verlies MKB Nedsense in eerste halfjaar

Gepubliceerd op | Views: 194

BUSSUM (AFN) - MKB Nedsense heeft in de eerste zes maanden van het jaar een klein verlies geleden. Voor de rest van het jaar is het investeringsfonds positief gestemd. Doordat grootaandeelhouder Value8 een lening omzet in aandelen versterkt MKB Nedsense het eigen vermogen. Ook hoeft er vanaf 1 augustus geen rente meer te worden betaald.

Het verlies kwam uit op 100.000 euro. Met name bij de investeringen in GNS Brinkman en Axess was er volgens MKB Nedsense een positieve trend. Daarnaast is het investeringsfonds in gesprek met verschillen bedrijven over investeringen.