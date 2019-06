Gepubliceerd op | Views: 1.211 | Onderwerpen: luchtvaart

KEULEN (AFN/BELGA) - De Duitse luchtvaartreus Lufthansa zet een streep door de plannen om de activiteiten van Brussel Airlines onder te brengen bij budgetdochter Eurowings. Daarentegen zal Brussels Airlines in de toekomst nauwer aansluiten bij de andere zogeheten netwerkmaatschappijen van de Lufthansa-groep, zoals Lufthansa, Austrian Airlines en Swiss. Besparingen zijn evenwel noodzakelijk.

Lufthansa lijfde de Belgische maatschappij in 2016 in zijn geheel in. In het derde kwartaal van dit jaar zal het Duitse moederbedrijf, dat maandag investeerders bijpraat, een voorstel doen voor plannen om de boel bij Brussel Airlines op de schop te gooien. Eurowings zal zich verder gaan concentreren op korte vluchten binnen Europa.

Ook kondigde Lufthansa aan zijn dividendbeleid te wijzigen. Aandeelhouders van de Duitse luchtvaartreus zouden volgens de nieuwe regeling 20 tot 40 procent van de nettowinst aangepast voor eenmalige posten uitgekeerd moeten krijgen. Dat is nu 10 tot 25 procent van de brutowinst.

Volgens Lufthansa zou de nieuwe regeling meer flexibiliteit geven. Aan regelingen rondom inkoopprogramma's en speciaal dividend wordt door Lufthansa niet getornd.