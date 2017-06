Mediahuisbaas: overname TMG zwaarste klus ooit

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De baas van Mediahuis, Gert Ysebaert, gaat zaterdag in interviews in de Volkskrant en Het Financieele Dagblad (FD) voor het eerst in op de overname van De Telegraaf Media Groep. Hij noemt het ,,de zwaarste klus ooit'' voor het Belgische krantenbedrijf. Ysebaert bleef tijdens de overnamestrijd zo veel mogelijk uit de publiciteit.

Mediahuis en het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek hadden het grootste deel van TMG al in handen. De overname werd donderdag gemeld. Wel geldt een formele na-aanmeldingstermijn: wie zijn aandelen nog niet heeft verkocht, kan dat nog tot 2 juli doen.

,,Je bent voor of tegen De Telegraaf'', meent Ysebaert (54). ,,Het is lang de krant geweest van heel Nederland. Dat is het nog, maar minder dan vroeger.'' Het wordt volgens hem lastig ,,het sterke en spraakmakende merk'' uit het slop te trekken. Over aandeelhouder John de Mol die ook probeerde TMG in handen te krijgen, zegt hij: ,,Door hem heeft de overname langer geduurd dan goed was voor het bedrijf. Het heeft onzekerheid gebracht en verdeeldheid.''

GeenStijl

Voor GeenStijl, de website die zich presenteert als 'tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend' is volgens Ysebaert geen rol meer weggelegd bij Mediahuis ,,We willen ons concentreren op professionele journalistiek, en daar hoort een bepaalde ethiek bij. Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn.''

De baas van het Vlaamse Mediahuis gaat ervan uit dat TMG over twee jaar ,,uit de rode cijfers is en blaakt van gezondheid''. Zijn bedrijf is in Nederland al eigenaar van dagblad De Limburger en NRC Handelsblad.