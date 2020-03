Gepubliceerd op | Views: 2.353 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De coronacrisis trekt een spoor van vernieling door de Japanse economie. Uit onderzoek van Jibun Bank komt naar voren dat de dienstensector in Japan in maart de sterkste krimp ooit gemeten laat zien, terwijl ook in de industrie van het land zware klappen vallen door de schadelijke gevolgen van het virus.

De zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid meet, toonde voor de dienstensector een stand van 32,7 tegen 46,8 in februari. Dat is het laagste niveau ooit. Een stand onder 50 wijst op krimp, daarboven op groei. De Japanse dienstensector, met bijvoorbeeld de luchtvaart, detailhandel en horeca, wordt ernstig ontregeld door de uitbraak en de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

De graadmeter voor de omvangrijke Japanse industrie zakte naar 44,8 van 47,8 in februari. Dat is de laagste stand sinds april 2009. De Japanse industrie kampt met verstoringen van de vraag en toeleveringsketen door het virus omdat veel fabrieken in China stilliggen. Verder staat de vraag naar producten van Japanse makelij onder druk omdat de ziekte ook wereldwijd steeds meer oprukt en dus voor druk op de vraag zorgt.

Tsunami

De samengestelde index van diensten en industrie kelderde naar 35,8, wat de laagste stand is sinds april 2011 nadat Japan getroffen was door een tsunami. Door de coronacrisis dreigt de Japanse economie, de derde van de wereld, in een diepe recessie te belanden. Zo hebben Japanse autofabrikanten als Toyota Motor fabrieken stilgelegd, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Japan Airlines veel vluchten hebben geschrapt. Daarnaast zijn ook pretparken in het land gesloten. Inmiddels is het onzeker geworden of de Olympische Spelen in Tokio nog wel doorgaan.

"De Japanse economie is in een agressieve neergang beland in maart, geleid door de dienstensector", aldus een van de samenstellers van het onderzoek. "Het gekelderde toerisme, geschrapte evenementen en verstoringen van de toeleveringsketen hebben tot de scherpste daling van de activiteit in de private sector sinds de tsunami van 2011 geleid. Als de virusuitbraak verder versnelt kan de economische schade nog veel groter worden, vooral als de Olympische Spelen worden uitgesteld."

De Japanse regering staat op het punt om omgerekend 128 miljard euro in de economie te pompen om de crisis tegen te gaan. Dat geld is onderdeel van de eerdere belofte van premier Shinzo Abe om met een "enorm" stimuleringsplan voor de economie te komen. Ook de Bank of Japan zou klaarstaan met extra stimuleringsmaatregelen. De stappen moeten onder meer banenverlies voorkomen en de economie aanjagen.