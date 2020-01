American Express maakt meer kosten voor klanten

Gepubliceerd op | Views: 454

NEW YORK (AFN) - Creditcardverstrekker American Express heeft vorig jaar 11,5 miljoen nieuwe klanten aan zich gebonden. Daarvoor moest het bedrijf de douceurtjes die de houders van die kaarten krijgen wel wat uitbreiden en daarom stegen de kosten. De omzet van American Express ging mede daarom wel omhoog, maar de nettowinst daalde licht.

De onderneming had in het vierde kwartaal enkele belastingvoordelen. Die eenmalige inkomsten heeft American Express benut voor groei-initiatieven en het verbeteren van de efficiency.

De omzet van American Express over heel 2019 bedroegen 43,6 miljard dollar. Dat was 8 procent meer dan de 40,3 miljard dollar van 2018. De nettowinst daalde met 2 procent tot 6,8 miljard dollar. De winst per aandeel groeide wel, tot 8,20 dollar.

Voor dit jaar rekent American Express op een omzetgroei van 8 tot 10 procent waarbij wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten. De winst per aandeel zou door moeten stijgen tot tussen de 8,85 dollar tot 9,25 dollar per aandeel.