Bedrijvigheid Duitse industrie daalt minder sterk

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie in de eurozone is in januari minder hard gedaald dan een maand eerder. De Britse marktonderzoeker Markit liet dat weten op basis van een voorlopig cijfer. Daarmee volgt de Europese industrie de Duitse, die ook minder sterk daalde.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone, die de bedrijvigheid weerspiegelt, noteerde een stand van 47,8. Economen hadden in doorsnee op een stand van 46,8 gerekend. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In december kwam de graadmeter uit op 46,3. De index voor de dienstensector in de eurozone kwam uit op 52,2, tegen 52,8 een jaar eerder.

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie bedroeg 45,2. Economen hadden in doorsnee op een stand van 44,5 gerekend. In december kwam de graadmeter uit op 43,7. De bedrijvigheid in de Duitse dienstensector groeide harder dan een maand eerder. Die inkoopmanagersindex noteerde een stand van 54,2.

Frankrijk en Groot-Brittannië

De bedrijvigheid in de Franse industrie ging iets harder omhoog dan verwacht. De inkoopmanagersindex kwam op 51,0 uit, waar 50,6 werd verwacht. In december was dat nog 50,4. De Franse dienstensector ging minder hard vooruit en kwam uit op 51,5.

De Britse industrie kende een onverwacht kleine achteruitgang. De inkoopmanagersindex kwam uit op 49,8 waar op 48,8 gerekend was. De dienstensector in het Verenigd Koninkrijk groeide juist onverwacht sterk. De index bereikte een stand van 52,9 tegen een verwachte 51,1.