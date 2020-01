AEX herstelt wat van virusvrees

Gepubliceerd op | Views: 92

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs toonde vrijdag herstel na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers bleven gespitst op de ontwikkelingen rond het coronavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het echter nog te vroeg om de uitbraak van het virus uit te roepen tot internationale noodsituatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent in de plus op 612,51 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 939,81 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen elk 1 procent.

Takeaway zakte 1,8 procent bij de middelgrote bedrijven. De megafusie met het Britse Just Eat loopt volgens de maaltijdbezorger een week vertraging op. De Britse concurrentiewaakhond CMA is van plan een onderzoek in te stellen naar de deal. Eerder verklaarde de toezichthouder nog dat een onderzoek niet nodig was.