Koers Britse pond veert op door hoop op brexitdeal

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse pond is woensdagmiddag relatief sterk in waarde gestegen door de optimistische berichten dat er dan toch eindelijk een Brits-Europees handelsverdrag voor na de brexit in aantocht is. Britse media meldden dat zo'n overeenkomst al woensdag kan worden aangekondigd.

Het pond won tussentijds zo'n 1,6 procent aan waarde ten opzichte van de dollar. Het gaat om de grootste koersstijging in meer dan een week.

Verschillende Britse kranten meldden dat een akkoord in zicht is. Er zou nog over de laatste twistpunten worden gepraat, maar het zou een "kwestie van vandaag of morgen aankondigen" zijn. Persbureau Reuters meldde bovendien dat lidstaten van de Europese Unie voorbereidingen treffen om de gemaakte afspraken na de jaarwisseling toe te passen.

Het Verenigd Koninkrijk stapte eerder dit jaar uit de EU. Londen en Brussel proberen nu om het eens te worden over een handelsovereenkomst, waarin moet staan hoe de toekomstige relatie tussen de twee blokken eruit gaat zien. Er moet voor het eind van het jaar een deal liggen, want dan verloopt de overgangsperiode die begon na de brexit.