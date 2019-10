Gepubliceerd op | Views: 2.319

AMSTERDAM (AFN) - BE Semiconductors (Besi) heeft in het derde kwartaal zijn omzet zien dalen met ongeveer 10 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is de gemiddelde verwachting van drie door persbureau Bloomberg geraadpleegde analisten. Besi komt donderdag voorbeurs met een kwartaalbericht.

De verwachte omzetdaling komt overeen met de eigen verwachting van Besi. De toeleverancier aan chipmakers zei bij zijn halfjaarbericht al te rekenen op een omzetdaling van ongeveer 10 procent. In het tweede kwartaal was de omzet nog 92,7 miljoen euro, maar Besi sprak de verwachting uit dat de moeilijke marktomstandigheden langer zouden aanhouden. Wel zou de brutomarge tussen de 55 en 57 procent blijven.

De operationele winst van Besi komt volgens de marktkenners uit op 21 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal 25,1 miljoen euro.

Het aandeel van Besi stond woensdag omstreeks 12.00 uur 0,4 procent hoger in de MidKap op 31,87 euro.