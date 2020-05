'VS dreigen China vanwege beperkingen personenvliegverkeer'

Gepubliceerd op | Views: 710 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - China blijf tot zeker half oktober het internationale vliegverkeer wat personenvervoer betreft drastisch beperken. Maar de Amerikaanse regering wil dat het land zich veel soepeler opstelt en dreigt met stappen tegen Chinese luchtvaartmaatschappijen.

Het weekblad Forbes bericht over een brief van onderminister van Transport Joel Szabat aan zeven Chinese luchtvaartmaatschappijen. Hij eist daarin dat ze al hun vluchten op de VS voor 27 mei bij hem aanmelden, omdat hij wil kijken of "ze mogelijk in strijd zijn met de bestaande wetgeving of het publiek belang kunnen schaden".

De opgevraagde informatie is volgens Forbes openbaar en niet opzienbarend, maar de reden die Szabat geeft voor het schrijven van zijn brief, zou een dreigement zijn. China blijft vluchten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen weigeren op grond van het beleid dat het coronavirus moet uitbannen.

Luchtvaartverdragen

United Airlines wil komende maand vier vluchten op China hervatten en Delta Air Lines twee per week. Maar in het huidige coronabeleid van Peking mag een luchtvaartmaatschappij maar één vlucht per week op China exploiteren. China voerde in maart rigoureuze beperkingen in, ook voor eigen luchtvaartmaatschappijen, en veel andere landen deden precies hetzelfde. Maar nu het virus op zijn retour is, zeker in China, vindt Washington het mooi geweest. De VS stellen dat die coronamaatregelen nu "een beperking vormen die niet te rijmen is met de luchtvaartverdragen".

De brief van Szabat rept volgens Forbes niet eens meer van het coronavirus. De Verenigde Staten hebben in het kader van de bestrijding van het virus zelf ook personenvervoer platgelegd, zoals bijvoorbeeld de komst van de meeste Europeanen. Maar aan China schrijft de onderminister dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen nu gebruik moeten kunnen maken van alle rechten die ze op grond van de bilaterale afspraken met Peking hebben.

Dinsdag liet de Chinese luchtvaartautoriteit weten dat internationale vluchten tot ten minste oktober beperkt blijven. Chinese luchtvaartmaatschappijen willen daar, net als Szabat, van af. Ze stellen dat ze zonder gevaar voor de volksgezondheid kunnen vliegen. Een aantal ondernemingen zou alvast met de verkoop van toekomstige vluchten zijn begonnen, tot ergernis van de Chinese overheid. Die wil voorkomen dat buitenlanders of Chinezen die in het buitenland wonen, de aandoening 'terugbrengen'. Het is daarom ook moeilijk een visum te bemachtigen.