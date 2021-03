Europese Commissie: moederbedrijf Pearle moet Eye Wish verkopen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat akkoord met de overname van het Nederlandse optiekconcern GrandVision door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica. Maar dan moet GrandVision, het moederbedrijf van onder meer Pearle, wel brillenketen Eye Wish afstoten.

Koper EssilorLuxottica heeft zelf aan Brussel voorgesteld in verschillende landen winkels van de hand te doen voor de goedkeuring van de deal. In Nederland zullen 142 winkels van de keten Eye Wish verkocht worden samen met de merknaam. Ook in België en Italië gaan filialen verkocht worden, van ketens als GrandOptical en VistaSi.

Brussel was bezorgd dat het voor concurrerende opticiens anders moeilijker zou kunnen worden toegang te krijgen tot de brillen en monturen van EssilorLuxottica, zoals zonnebrillenmerk Ray-Ban. Hierdoor dreigden consumenten minder keuze te krijgen en hogere prijzen te moeten betalen. Maar door de voorgestelde maatregelen zijn die concurrentiebezwaren weggenomen.

Gesteggel

Over de deal is wel al lange tijd veel gesteggel, waardoor nog niet zeker is hoe het hele fusieproces precies zal aflopen. Sinds het bedrijf achter niet alleen Ray-Ban maar ook sportbrillenmerk Oakley in de zomer van 2019 zo'n 7,3 miljard euro neertelde voor GrandVision, zijn de verhoudingen tussen de twee ondernemingen aanzienlijk bekoeld.

Tijdens de coronacrisis moest GrandVision veel winkels tijdelijk sluiten en paste het zijn bedrijfsvoering daarop aan. EssilorLuxottica claimde dat het daarmee de afspraken rond de overname schond en eiste meer informatie. In Nederland kreeg het Frans-Italiaanse concern geen gelijk daarvoor van een rechter, maar er was ook een zaak in Zwitserland. Kenners vermoeden dat EssilorLuxottica de prijs voor de overname omlaag wil krijgen, al zeiden ingewijden eind vorig jaar dat het bedrijf ook denkt aan het afzien van de deal. In dat geval krijgt GrandVision een bedrag van 400 miljoen euro van de beoogde partner.

EssilorLuxottica ontstond zelf een aantal jaar terug uit een fusie tussen het Franse Essilor met het Italiaanse Luxottica. Het concern heeft wereldwijd meer dan 9100 winkels. GrandVision exploiteert ruim 7000 winkels in meer dan veertig landen in Europa, Noord- en Latijns-Amerika en Azië.