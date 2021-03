Supermarkten schuiven mee met avondklok

LEIDSCHENDAM (ANP) - Supermarkten zullen naar verwachting langer openblijven als het kabinet besluit om de avondklok niet om 21.00 uur maar om 22.00 in te laten gaan. Volgens koepelorganisatie CBL zal het verruimen van de openingstijden ook bijdragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Later op dinsdag beslist het kabinet over het voorstel van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad voor een latere avondklok. In Den Haag werd het voorstel een "serieuze optie" genoemd.

De supermarkten raden klanten alvast aan om ook na te denken over de paasinkopen. In de periode voor Pasen is het doorgaans een drukte van belang, vergelijkbaar met drukte voor kerst. Omdat de horeca gesloten moet blijven, zullen mensen nog meer hun best doen om er thuis wat van te maken, aldus een woordvoerder van het CBL.

Verder blijft de koepelorganisatie het winkelend publiek oproepen om verspreid over de dag naar de supermarkten te komen, en vooral wat vaker in de ochtenduren. Werkgevers zouden daar ook rekening mee moeten houden, zo klinkt het.