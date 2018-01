Cijferstroom overspoelt Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.824

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting zonder grote uitslagen beginnen na nieuwe records op maandag. Beleggers verwerken onder meer een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Verder is na drie dagen een einde gekomen aan de sluiting van Amerikaanse overheidsinstanties. Dinsdag kunnen alle ambtenaren weer aan de slag.

Vooral het aandeel van aanbieder van internettelevisie Netflix zal in de belangstelling staan na veel beter dan verwachte cijfers. Het bedrijf wist wereldwijd veel meer nieuwe abonnees te verwelkomen dan waar rekening mee was gehouden. Dit was ook terug te zien in de omzet van Netflix die een derde hoger uitviel. Het aandeel lijkt fors hoger te gaan openen.

Medische bedrijf Johnson & Johnson, dat ook de boeken opende, profiteerde van de toegenomen verkoop van medicatie tegen onder meer kanker. Wel moest het concern een grote last in de boeken zetten voor de Amerikaanse belastinghervormingen, waardoor een miljardenverlies werd geleden.

Verizon

Bij telecomaanbieder Verizon was er sprake van een stevige groei van het aantal mobiele klanten. Tegelijkertijd bleven de mobiele klanten Verizon ook trouw, wat tot lagere kosten en minder kortingen op abonnementen leidde.

Producent van was- en verzorgingsproducten Procter & Gamble kwam ook met cijfers. De concurrent van Unilever behaalde fors minder winst, maar dat komt vooral doordat het bedrijf in 2016 enkele cosmeticamerken van de hand deed.

Kimberly-Clark

Branchegenoot Kimberly-Clark maakte bij de publicatie van de resultaten, die beter waren dan verwacht, bekend het mes te zetten in het personeelsbestand. Bij het bedrijf verdwijnen dit jaar tot wel 5500 banen wereldwijd. De ingrepen moeten een structurele besparing van half miljard dollar per jaar opleveren.

De bank JPMorgan Chase trekt de komende vijf jaar juist miljarden uit om onder meer salarissen te verhogen en duizenden extra arbeidsplaatsen te creëren.

Witgoedproducenten en zonnepanelenmakers

Verder zullen onder meer witgoedproducenten en zonnepanelenmakers als Whirlpool en First Solar in de belangstelling staan. Beleggers reageren op het nieuws dat president Donald Trump importtarieven op bepaalde wasmachines en zonnepanelen heeft goedgekeurd.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,6 procent hoger op 26.214,60 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2832,97 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1 procent hoger op 7408,03 punten.