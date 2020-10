'Unilever presteert veel beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft met zijn onderliggende omzetgroei in het derde kwartaal veel beter gepresteerd dan verwacht. Dat schrijft ING in een reactie op het handelsbericht van het bedrijf.

De onderliggende omzet nam in het derde kwartaal met 4,4 procent toe op jaarbasis, terwijl ING op een daling had gerekend. Wel blijft Unilever voorzichtig vanwege de onzekere economische omstandigheden en wordt geen outlook voor 2020 gegeven.

Het advies bij ING is buy, met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel Unilever noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur een plusje van 0,4 procent op 51,64 euro.