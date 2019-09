Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - Energiereus Shell waarschuwt bij monde van president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, om niet te veel te tornen aan de regels omtrent de winstbelasting. Strengere regels kunnen onder meer de concurrentiepositie van Shell raken, zo deelde ze mee in tv-programma WNL Op Zondag.

Verschillende multinationals waaronder Shell kwamen eerder in het nieuws omdat ze geen winstbelasting betalen in Nederland. Door belastingregels kunnen ondernemingen verliezen die elders worden geleden, opvoeren in de belastingaangifte. Van Loon legde uit dat Shell zich daarmee aan de regels houdt en dat dergelijke regelgeving, onder meer voor bedoeld om risicovolle investeringen te stimuleren, ook in andere landen gewoon is.

Volgens Van Loon is het goed dat de overheid regelmatig regels tegen het licht houdt, maar ze waarschuwt dat aanpassingen niet alleen uit sentiment en emotie moeten gebeuren. "Kijk naar het hele plaatje", aldus Van Loon. Ze wees er op dat Shell via andere belastingen "heel veel geld" bijdraagt aan de staatskas. "Dat wij niets bijdragen is een verkeerd beeld. Misschien moeten we dat iets beter uitleggen", aldus Van Loon.