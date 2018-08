'Kostenstijging Van Lanschot verdient aandacht'

Gepubliceerd op | Views: 885

AMSTERDAM (AFN) - De gestegen kosten bij Van Lanschot Kempen kempen verdienen de nodige aandacht, maar de vermogensbeheerder heeft een ,,sterk signaal'' afgegeven met de aankondiging van een speciaaldividend. Dat schrijft ING in een analistenrapport naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de vermogensbeheerder.

Van Lanschot had over de eerste zes maanden van dit jaar hogere operationele kosten dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Tegelijkertijd verbeterde Van Lanschot zijn kapitaalbuffers, wat aanleiding is voor de uitkering van een eenmalig speciaaldividend van 1,50 euro. ING verwacht dat die aankondiging bij beleggers zwaarder weegt dan de kostenstijging.

Van Lanschot zag zijn winst en onderliggende winst aanzienlijk dalen, doordat in tegenstelling tot vorig jaar opbrengsten uit de verkoop van grote deelnemingen uitbleven. Toch overtrof het resultaat de verwachtingen van ING, wat onder meer te danken is aan hogere inkomsten uit provisies en effecten.

ING handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 31,00 euro. Het aandeel Van Lanschot Kempen stond woensdag omstreeks 10.00 uur 0,7 procent hoger op 23,40 euro.