Jumbo tekent eerste contracten in België

Gepubliceerd op | Views: 668 | Onderwerpen: België

VEGHEL (AFN) - Supermarktketen Jumbo zet vaart achter zijn plannen om ook op de Belgische markt actief te worden. Volgens de grootgrutter zijn de eerste contracten met betrekking tot supermarktlocaties bij de zuiderburen ondertekend. Ook is de organisatie die verantwoordelijk wordt voor Jumbo België opgetuigd en wordt de Belgische markt verder in kaart gebracht.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de eerste Jumbo-winkels in België open zullen gaan. Ook bij de publicatie van de halfjaarcijfers repte het bedrijf niet over een tijdspad.

Jumbo sloot de eerste zes maanden van het jaar af met een omzet van 3,9 miljard euro, 4 procent meer dan in de meetperiode een jaar eerder. Jumbo is daarmee goed voor een marktaandeel van 19,5 procent. Door de opening van nieuwe winkels, waaronder de eerste 25 van de naar Jumbo om te bouwen supermarkten van EMTÉ, verwacht Jumbo dit jaar zijn voetafdruk verder te vergroten.

EMTÉ

Begin juli vond de overdracht van de EMTÉ-winkels plaats. Voor Jumbo betekent dit dat het winkelbestand met 79 zaken wordt uitgebreid. De overige 54 EMTÉ-filialen krijgen volgend jaar een Jumbo-look.

Verder maakte Jumbo bekend dat het voedings- en receptenplatform Smulweb wil overnemen. Smulweb, dat maandelijks 3 miljoen unieke bezoekers trekt, wordt ingepast in de website en app van Jumbo. De overname van moet nog deze maand worden afgerond.

Bij restaurantketen La Place was sprake van een omzetgroei met 30 procent tot 78,5 miljoen euro. Het aantal restaurants groeide in de periode tot 98, waarvan veertien buiten de landsgrenzen. La Place opende de afgelopen maanden onder meer nieuwe restaurants in Frankrijk en Zwitserland.