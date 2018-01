UBS neemt last om belastinghervorming VS

Gepubliceerd op | Views: 335 | Onderwerpen: Verenigde Staten

ZÜRICH (AFN) - UBS heeft in het vierde kwartaal van 2017 een nettoverlies geleden onder druk van een buitengewone last van 2,9 miljard frank (2,5 miljard euro) die de Zwitserse bank in de boeken moest zetten voor de Amerikaanse belastinghervormingen. Daardoor verscheen een min onder de streep van 2,2 miljard frank.

Over heel 2017 behaalde de grootste bank van Zwitserland een nettowinst van 1,2 miljard frank. De aangepaste winst voor belastingen steeg vorig jaar met 19 procent tot 6,3 miljard frank in vergelijking met een jaar eerder. UBS deed vooral goede zaken met zijn diensten voor vermogende klanten. Topman Sergio Ermotti sprak van een uitstekend jaar voor de bank.

Het financiële concern kondigde verder onder meer aan de komende drie jaar tot 2 miljard frank aan eigen aandelen in te gaan kopen. Verder gaat de bank al zijn diensten op het gebied van vermogensbeheer voor rijke particulieren in één divisie samenvoegen.