'Akkoord over redding Brussels Airlines'

BRUSSEL (AFN) - Brussels Airlines en de federale regering van België hebben een akkoord bereikt over een reddingspakket. Dat meldden regeringsbronnen aan persbureau Belga.

Brussels Airlines, een dochtermaatschappij van Lufthansa, kampte net als andere luchtvaartmaatschappijen met reisbeperkingen na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Om de vliegmaatschappij niet om te laten vallen, zegt België nu een lening van 290 miljoen euro toe met een looptijd van zes jaar.

Voorwaarde voor de staatslening is dat het geld niet terechtkomt bij Lufthansa of andere maatschappijen binnen de luchtvaartgroep. Daarnaast krijgt de overheid een belang in Brussels Airlines als de maatschappij de lening niet kan terugbetalen.

Reorganisatie

Brussels Airlines klopte in maart aan voor staatssteun, maar een overeenkomst met de regering bleef lang uit. De luchtvaartmaatschappij kondigde te midden van de coronacrisis ook een reorganisatie aan, waarbij naar verluidt een kwart van de 4000 banen op de tocht staat.

Lufthansa bereikte eerder dit jaar al een akkoord met de Duitse regering over een steunpakket van in totaal 9 miljard euro. Dochterondernemingen Austrian Airlines en Swiss sloten in Zwitserland en Oostenrijk ook overeenkomsten over overheidssteun.