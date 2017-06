Staking bij dochter AF-KLM in de maak

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Piloten van HOP!, een dochtermaatschappij van Air France-KLM, dreigen van 3 tot en met 8 juli het werk neer te leggen. Dat maakte vakbond SNPL woensdag bekend.

In het overleg over verbeterde arbeidsomstandigheden voor de vliegers met de leiding van het bedrijf is volgens de bond weinig ,,vooruitgang" geboekt. Daarmee houdt SNPL vast aan de eerder aangekondigde acties.