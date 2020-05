Nikkei licht lager na vierdaagse winstreeks

Gepubliceerd op | Views: 169

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na een sterke vierdaagse winstreeks en hielden vooral de ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronamaatregelen in de gaten. Ook de andere Aziatische beurzen lieten weinig beweging zien na het nieuws dat het aantal geregistreerde besmettingen met het nieuwe coronavirus wereldwijd de grens van 5 miljoen is gepasseerd.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 20.552,31 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in april met 21,9 procent is gekelderd door de virusuitbraak. Dat is de sterkste krimp sinds de financiële crisis van 2008. De daling van de uitvoer was wel wat minder dan economen hadden gevreesd. De import van Japan nam vorige maand met meer dan 7 procent af. Ook de activiteit in de Japanse industrie liet volgens cijfers van Jibun Bank en onderzoeksbureau Markit in mei de grootste afname zien sinds de financiële crisis van 2008.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager. Beleggers keken vooral uit naar de jaarlijkse vergadering van het Nationaal Volkscongres die op vrijdag wordt gehouden. De belangrijke bijeenkomst van het Chinese parlement zou eigenlijk op 5 maart plaatsvinden, maar werd vanwege de virusuitbraak uitgesteld. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,3 procent. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent.