Archand steunt Fortis-schikking met Ageas

BRUSSEL (AFN) - Investeringsmaatschappij Archand steunt de Fortis-schikking van 1,2 miljard euro die is getroffen met het Belgische financiële concern Ageas. Dat werd dinsdag gemeld door Ageas.

In maart vorig jaar schikte Ageas voor 1,2 miljard euro een serie rechtszaken wegens onder meer misleiding van aandeelhouders door Fortis, dat in 2008 kopje onder ging. Fortis zou wanbeleid hebben gevoerd en duizenden beleggers hebben misleid door informatie over de zwakke kapitaalpositie achter te houden.

Archand is onderdeel van houdstermaatschappij Reggeborgh van de Nederlandse miljardair Dik Wessels. Archand had in mei 2015 bij de rechtbank in Amsterdam een juridische procedure aangespannen tegen Ageas en ex-Fortis-bestuurder Jean-Paul Votron in de zaak.