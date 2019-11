TKH wil locatie Ittervoort sluiten

Gepubliceerd op | Views: 601

HAAKSBERGEN (AFN) - TKH is van plan zijn locatie in het Limburgse Ittervoort medio volgend jaar te sluiten. Het gaat om kabelproducent Eldra, een dochteronderneming van het technologieconcern. De werknemers zijn recent geïnformeerd over het besluit.

Bij de vestiging werken 110 mensen. TKH wil een groot deel van de productie overhevelen naar Haaksbergen. De onderneming is tegelijkertijd van plan elders binnen het bedrijf veertig arbeidsplaatsen te creëren. Er zou worden gekeken of bepaalde activiteiten in Ittervoort in zelfstandige vorm kunnen worden voortgezet of kunnen worden verkocht.

Topman Alexander van der Lof van TKH verklaarde tegen het ANP dat het besluit om de locatie in Ittervoort te sluiten samenhangt met schaalgrootte en efficiëntieverbetering. Het is volgens hem nog te vroeg om de financiële gevolgen van de stap in te schatten.