Wall Street duikt in het rood

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de laatste sessie van de week op verlies. Handelsspanningen tussen China en de VS staken weer eens de kop op. Dit nadat Chinese vertegenwoordigers een bezoek aan Amerikaanse landbouwstaten, die voor volgende week op het programma stond, afzegden. Dat zorgde er voor dat eerdere winsten op Wall Street verdampten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.45 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 26.979 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2993 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,9 procent kwijt tot 8107 punten.

Eerder zorgde Trump nog voor een positieve stemming op de beurzen. Deze week zijn gesprekken tussen China en de VS weer hervat. Doel is om begin oktober op hoog niveau verder te onderhandelen. Trump kwam als teken van goede wil met een uitzonderingslijst voor vierhonderd productsoorten uit China waarop importtarieven rusten.

Tarieven verlaagd

Beleggers reageerden ook op het gegeven dat ook China, in navolging van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve, rentetarieven verlaagde. Daarmee wordt de indruk gewekt dat grote centrale banken klaarstaan om de impact op de economie van de langdurige handelsstrijd tussen de VS en China goeddeels op te vangen.

Bouw- en ingenieursbedrijf McDermott beleefde een koerssprong van 27,5 procent door een bod op de divisie voor de petrochemische industrie. Het bod hangt aan de divisie een prijskaartje van 2,5 miljard dollar. Een dag eerder verloor het bedrijf ruim een kwart van zijn beurswaarde wegens zorgen over een mogelijk faillissement.

General Motors

General Motors (GM) verloor 0,8 procent. De automaker staat in de schijnwerpers om de staking die deze week bij GM is begonnen. Vakbond United Auto Workers spreekt van vooruitgang bij de loononderhandelingen, maar ziet nog veel onopgeloste pijnpunten in het overleg.

Winkelketen J.C. Penney won dik 13 procent. Het bedrijf zou in gesprek zijn over een herstructurering van zijn schulden. Daarmee zou het bedrijf meer speelruimte krijgen in de aanloop naar het belangrijke feestdagenseizoen.

De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,1001 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 58,50 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 64,60 dollar per vat.