Veroordelingen in zaak rond Shell in Nigeria

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Een rechtbank in Milaan heeft twee mannen schuldig bevonden voor hun rol als tussenpersonen bij mogelijke omkoping door de oliemaatschappijen Shell en Eni in Nigeria. Ze moeten beide 4 jaar de cel in. Daarnaast wordt voor tientallen miljoenen euro's aan tegoeden ingevorderd.

De zaak draait om betalingen in 2011 door Shell en Eni rondom de toewijzing van het olieveld OPL-245. De in totaal 1,3 miljard euro zou door de Nigeriaanse regering zijn doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister. Het olieveld bevat naar schatting zo'n 9 miljard vaten olie, maar de productie is nooit op gang gekomen. Shell en Eni ontkennen dat er iets verwijtbaars is gebeurd.

De twee mannen stemden in met een versnelde procedure, waarbij ze geen getuigen konden oproepen. Ze kunnen nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak. De zaak tegen andere betrokkenen loopt nog.