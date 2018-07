Chemietak AkzoNobel doet overname in Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 491 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel Specialty Chemicals neemt het Braziliaanse Polinox over, een producent van ketone peroxide, een belangrijke grondstof voor polymeren. De overname moet in het vierde kwartaal worden afgerond.

Er werd geen overnamesom gemeld. Volgens Specialty Chemicals wordt met de acquisitie de aanwezigheid in Zuid-Amerika versterkt. Door de overname krijgt het bedrijf de merken van Polinox in handen, net als zijn klantenlijst en productiekennis. De onderneming gaat capaciteit toevoegen aan de eigen fabriek in het Braziliaanse Itupeva en productie naar die locatie verplaatsen als de uitbreiding is afgerond.

Akzo bereikte onlangs een akkoord over de verkoop van Specialty Chemicals aan de Amerikaanse investeerder Carlyle voor een bedrag van ruim 10 miljard euro. De deal moet dit jaar worden afgerond.