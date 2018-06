'Altice dicht bij verkoop masten Portugal'

Gepubliceerd op | Views: 732 | Onderwerpen: Portugal

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Altice Europe is dicht bij een verkoop van circa 3000 telecommasten in Portugal aan de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Dat meldden ingewijden.

Met de verkoop aan de infrastructuurtak van Morgan Stanley zou een bedrag zijn gemoeid van minstens 700 miljoen euro. Mogelijk kan woensdag al een officiële bekendmaking naar buiten komen. In januari werd gemeld dat Altice keek naar een verkoop van de Portugese telefoonmasten om zo de hoge schuld terug te dringen.

De bronnen lieten verder weten dat Altice ook heel dicht is bij een verkoop van een minderheidsbelang in de Franse telecommasten aan investeerder KKR. Hier zou een bedrag mee gemoeid zijn van wel 1,7 miljard euro. Altice heeft ongeveer 10.000 telecommasten in Frankrijk.