Amerikaanse regering vraagt Taiwan om hulp vanwege chiptekort

TAIPEI (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heeft Taiwan om hulp gevraagd bij het oplossen van het wereldwijde tekort aan chips in de auto-industrie. De Taiwanese minister van Economische Zaken Wang Mei-hua meldde zaterdag dat ze hierover een brief heeft gekregen van het Witte Huis.

Chipbedrijven hebben door de coronapandemie moeite om voldoende chips te leveren aan autofabrikanten, die hier veel last van hebben. Een grote Amerikaanse autobouwer als General Motors (GM) heeft zelfs al bepaalde fabrieken tijdelijk moeten sluiten. Bij andere fabrieken worden nu auto's gebouwd zonder bepaalde modules.

Taiwan is met onder meer chipmaker Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) een belangrijke leverancier van computerchips. Volgens Wang doen Taiwanese halfgeleiderbedrijven "wat ze zouden moeten" om het probleem aan te pakken. De minister had onlangs ook al een gesprek met lokale chipfabrikanten over de kwestie. TSMC heeft aangegeven de productie van chips voor de auto-industrie prioriteit te geven zodra het bedrijf in staat is om de productiecapaciteit te verhogen.

De problemen in chipsector zijn volgens kenners ontstaan door de sterke vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, laptops en spelcomputers, omdat veel mensen thuis moeten blijven vanwege de virusuitbraak. Daar komen nog leveringsproblemen door de pandemie bovenop. De kwestie lijkt een diplomatieke kwestie geworden. Behalve de Verenigde Staten heeft ook de Duitse minister van Economische Zaken Wang al om hulp gevraagd.