Wall Street hoger richting rentebesluit Fed

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken kondigt later op de dag waarschijnlijk een renteverhoging aan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,3 procent op 23.748 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,3 procent, tot 2553 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6798 punten.

Het rentebesluit komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Het zou de vierde rentestap van dit jaar worden. De toelichting zal nauwlettend worden gevolgd voor indicaties over het toekomstige beleid. Er wordt gespeculeerd dat de Fed volgend jaar een stuk terughoudender kan zijn met het verhogen van de rente.

China

De Chinees-Amerikaanse handelsvete kan ook op aandacht rekenen. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat er in januari overleg zal zijn over een wapenstilstand in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Bij de bedrijven zakte FedEx dik 8 procent, na een verlaging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. De pakketbezorger kampt onder meer met zwakkere marktomstandigheden in Europa. Chipproducent Micron Technology verloor daarnaast bijna 8 procent, na tegenvallende verwachtingen. De prognoses van farmaceut Eli Lilly voor 2019 lijken wel in goede aarde te vallen, net als de verhoging van het dividend. Eli Lilly ging een kleine 3 procent vooruit.