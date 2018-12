Britse inflatie zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in november afgezwakt naar 2,3 procent op jaarbasis, van 2,4 procent een maand eerder. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. Het is het laagste niveau in twintig maanden.

De inflatie ging omlaag door de dalende olieprijzen, waardoor brandstof goedkoper werd. Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Op maandbasis gingen de Britse consumentenprijzen vorige maand met 0,2 procent omhoog, na een stijging met 0,1 procent in oktober.

Het statistiekbureau liet verder weten dat de producentenprijzen in november met 2,3 procent daalden op maandbasis, na een stijging met 0,8 procent een maand eerder.