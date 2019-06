Beurzen wachten op rentebesluit VS

Gepubliceerd op | Views: 239 | Onderwerpen: rente, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen bleven woensdag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de stevige opmars een dag eerder en hielden de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag de uitkomsten van zijn tweedaagse beleidsvergadering bekend zal maken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 560,32 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 776,46 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent en Londen zakte 0,4 procent. Frankfurt won 0,1 procent.

Economen verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente onveranderd zal laten. Wel wordt verwacht dat centralebankpresident Jerome Powell de deur op een kier zal laten voor een renteverlaging later dit jaar. Het rentebesluit wordt na sluiting van de Europese beurshandel bekendgemaakt.

Adyen

Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 2,1 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat een aandeelhouder ongeveer 407.000 aandelen in de betalingsdienstverlener te koop aanbiedt. De verkoop wordt begeleid door de zakenbanken JPMorgan en ABN AMRO. De stukken zijn bedoeld voor institutionele beleggers. Koploper was verzekeraar Aegon met een winst van 2,8 procent dankzij een adviesverhoging door Mediobanca.

In de MidKap voerde kunstmestproducent OCI de stijgers aan met een plus van 172 procent. Altice Europe daalde 0,5 procent. Het kabel- en telecomconcern overweegt volgens de Franse krant Les Echos zijn videoreclamedienst Teads af te stoten. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kampte met een adviesverlaging door HSBC en stond onderaan met een min van 3,8 procent.

Olie

Colruyt kelderde ruim 13 procent in Brussel na tegenvallende jaarcijfers van het Belgische supermarktconcern. Siemens klom 0,3 procent in Frankfurt. Het Duitse industrieconcern schrapt 2700 banen bij zijn energietak. Het onderdeel dat zich bezighoudt met krachtcentrales werd vorige maand al in de etalage gezet.

De euro was 1,1201 dollar waard, tegen 1,1189 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 53,85 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 61,76 dollar per vat.