TKH-dochter bekabelt ruimtesimulator ESA

HAAKSBERGEN (AFN) - Capable, een dochteronderneming van TKH, gaat aan de slag met een simulator voor ruimtevaartuigen. De onderneming verzorgt de complete bekabeling van het testsysteem, meldt TKH zonder van financiële details te vermelden.

De nieuwe simulator maakt deel uit van testcentrum ESTEC in Noordwijk, dat door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA wordt geëxploiteerd. Capable werkt voor de opdracht nauw samen met het projectteam van de klant. Capable testte zijn kabelsystemen evenwel in eigen beheer, waarvoor het bedrijf moest investeren in zijn testcentrum in Breda.