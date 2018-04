Bescherming voor telecomsector bij overnames

Gepubliceerd op | Views: 699 | Onderwerpen: telecommunicatie

DEN HAAG (AFN) - Voor overnames van belangrijke bedrijven in de Nederlandse telecomsector moet in de toekomst toestemming worden verleend. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), dat donderdag voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd.

Bedrijven van zogenoemd ‘vitaal belang’ zouden door het wetsvoorstel niet zomaar in buitenlandse handen kunnen vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld ,,aanbieders van telefonie, internet of datacenters’’, aldus het ministerie.

Een mogelijke overname zou in de toekomst eerst gemeld moeten worden bij het ministerie. Dat kan vervolgens hier een stokje voor steken ,,als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen.’’ Mocht een overname worden voltrokken en niet van tevoren worden gemeld, dan krijgt de overheid de bevoegdheid deze terug te draaien.

,,Het kabinet wil verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen’’, aldus Keijzer. ,,Daarom bescherm ik deze vitale sector en voer een meldplicht in.’’

Het kabinet hoopt het wetsvoorstel na de zomer te kunnen behandelen in de Tweede Kamer.