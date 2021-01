Turkije stelt reclameverbod in voor Twitter en andere platforms

ISTANBUL (ANP/RTR) - In Turkije mag niet meer via de platformen van Twitter, Periscope en Pinterest worden geadverteerd. De Turkse informatie- en communicatiewaakhond legde een reclameverbod op aan de bedrijven in het kader van een nieuwe wet voor social media, zo blijkt uit besluiten die in de Turkse Staatscourant zijn gepubliceerd.

De nieuwe wet vereist dat de bedrijven een lokale handelsvertegenwoordiger benoemen. Volgens critici is de wet vooral bedoeld om afwijkende meningen te muilkorven. De wet staat autoriteiten toe om de inhoud van platforms te verwijderen, waar het voorheen alleen mogelijk was om de toegang te blokkeren. De wijziging heeft geleid tot grote zorgen in het land, omdat veel mensen zich meer op onlineplatforms richten sinds Ankara eerder zijn greep op de reguliere media verstevigde.

Eerder werden aan Facebook, YouTube en Twitter boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de wet. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, worden flink beperkt in hun toegankelijkheid tot het net, waarmee technisch de toegang wordt geblokkeerd.

Facebook ging maandag overstag met de aanstelling van een lokale vertegenwoordiger. Ook YouTube, onderdeel van Google-moeder Alphabet, besloot eerder om in Turkije een afgevaardigde te benoemen.