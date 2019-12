DSCO praat over overname CM.com

Gepubliceerd op | Views: 235

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf CM.com, dat recent zijn beursgang afblies, wordt mogelijk overgenomen door het in Amsterdam genoteerde investeringsvehikel Dutch Star Companies ONE (DSCO). Laatstgenoemde bedrijf maakte bekend dat de bedrijven daarover exclusieve onderhandelingen voeren.

DSCO en CM.com tekende een niet-bindende overeenkomst. Die hangt aan CM.com een prijskaartje van minstens 210 miljoen euro. Daarbij wordt uitgegaan van een kapitaalinjectie van 50 miljoen euro bij de combinatie van de bedrijven. Dit bedrag kan nog oplopen. Het geld gebruikt CM.com voor groei.

Stephan Nanninga van DSCO, treedt na de deal toe tot de raad van commissarissen van CM.com. DSCO benadrukt dat de gesprekken nog gaande zijn en nog niets zeker is. DSCO is opgericht met het doel om een belang te nemen in één middelgroot bedrijf. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een onderneming met hoofdactiviteiten in Nederland.

CM.com maakte eerder bij het afblazen van de beursplannen bekend dat er nog met een aantal investeerders werd gepraat en CM.com wilde hen ook de kans geven om in te schrijven. De onderneming verzorgt de communicatie voor bedrijven met hun klanten via verschillende berichtendiensten.