Starbucks sluit kantoor in Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 506

AMSTERDAM (AFN) - Koffiegigant Starbucks sluit zijn support center in Amsterdam. Bij het Europese regiokantoor werken nu nog 190 medewerkers, die zich bezighouden met marketing, logistiek en andere ondersteunende taken. Die verliezen bijna allemaal hun baan. De functies verhuizen naar Londen, waar Starbucks nu al zijn Europese hoofdkantoor heeft.

De koffiezaken van Starbucks verdwijnen niet uit Nederland. Het beheer daarvan gaat net als dat van de zaken in Frankrijk, België en Luxemburg over naar franchisepartner Alsea. Met dat Mexicaanse bedrijf wordt al langer samengewerkt. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De koffiebranderij die Starbucks in 2002 opende in Amsterdam blijft open en de tachtig medewerkers houden hun baan. Vier medewerkers van het Amsterdamse support center kunnen daar aan de slag. De branderij levert koffie aan vestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.