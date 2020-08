'Walmart staat voor koerssprong op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 897

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een hogere opening. Veel aandacht zal uitgaan naar supermarktreus Walmart die met beter dan verwachte resultaten op de proppen kwam. Het sentiment op Wall Street wordt ook gesteund door berichten over een aantrekkende huizenmarkt. De politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket van de Amerikaanse overheid blijft voor enige terughoudendheid bij beleggers zorgen.

Walmart staat voor een hogere opening. De supermarktketen profiteerde in coronatijd van hamsterende Amerikanen, die ook online hun slag sloegen. Alles bij elkaar zag Walmart de omzet met 6 procent stijgen, ondanks dat de onlinewinkel Flipkart in India op last van de overheid zijn activiteiten tijdelijk moest staken.

Verder meldde klusketen Home Depot dat Amerikanen in coronatijd stevig aan het klussen zijn geslagen. De omzet van de keten viel een kwart hoger uit dan een jaar eerder. De recordresultaten verbaasden ook marktkenners. Winkelketen Kohl's wist op zijn beurt de impact van de crisis op de resultaten te beperken.

Oracle

Verder gaat de aandacht uit naar Oracle. De softwarereus zou naar verluidt in de markt zijn voor een overname van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. Daarmee zou Oracle de strijd aanbinden met branchegenoot Microsoft. Ook techbedrijf Twitter wordt als overnamekandidaat genoemd. De populaire filmpjesapp verzamelt volgens Amerikaanse politici te veel data van zijn gebruikers en die zou zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. President Donald Trump heeft daarom per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is.

Verder staat vliegtuigmaker Boeing in de schijnwerpers. De onderneming, die keihard wordt geraakt door de coronacrisis, maar ook nog pijn heeft van het debacle met de toestellen van het type 737 MAX die wereldwijd aan de grond worden gehouden, wil nog eens duizenden banen schrappen. Het bedrijf kondigde een tweede vrijwillige vertrekronde aan.

Gilead Science

Verder gaat de aandacht uit naar medicijnenmaker Gilead Science die maandag nabeurs een miljardendeal aankondigde met Tango Therapeutics. Techreus Apple blijft op zijn beurt flirten met de grens van 2 biljoen dollar, voor menig belegger een psychologisch belangrijke grens heen.

De leidende Dow-Jonesindex verloor maandag 0,3 procent tot 27.844,91 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3381,99 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot een record stand van 11.129,73 punten.