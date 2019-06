Euronext klaar voor start uitrookprocedure

Gepubliceerd op | Views: 268 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext is klaar voor de start van de uitrookprocedure om de resterende aandelen van Oslo Børs in handen te krijgen. Het bedrijf heeft inmiddels 97,8 procent van de aandelen in handen.

Volgens Euronext is de overname nu afgerond, al blijft het overnamebod van kracht voor de resterende aandelen. Wanneer de uitrookprocedure wordt gestart is nog niet bekendgemaakt.

Euronext, dat onder meer de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs uitbaat, was in een biedingenstrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq. Dat bedrijf meldde zich voor Oslo Børs nadat Euronext eigenlijk al een deal had.