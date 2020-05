Hoopvolle resultaten corona-vaccin in Amerikaanse proef

Moderna heeft meer dan 450 miljoen gekregen van Am regering/Trump, het is een op DNA gebaseerd virus relatief nieuw, maar theoretisch prima in elkaar, in juli fase 3 en dan in sept vaccin. J & J via dochter Janssen heeft 500 miljoen dollar gekregen en stoppen er zelf nog een 500 miljoen in, zitten tegen fase 3 aan en verwachten in aug/sept vaccin, wat ze nu reeds aan het produceren zijn, in Leiden moet volgend jaar 300 miljoen vaccins gemaakt worden, zo zeker zijn ze van de resultaten, in totaal gaan ze volgens Dr Stoffels (Belg) 1,2 miljoen vaccins maken. Remdesivir is reeds goedgekeurd als geneesmiddel van Gilead Sciences (25% eig Galapogos) door FDA 100.000 tot 200.000 gratis behandelingen in USA, waar blijft Ned OMT?