DHL: pakketbezorging gaat door tijdens avondklok

SCHIPHOL (ANP) - Pakketbezorger DHL gaat ervan uit tijdens een avondklok nog steeds te kunnen bezorgen, omdat de sector volgens het bedrijf cruciaal is en dus uitgezonderd zou moeten zijn van de avondklok. "We gaan er vooralsnog vanuit dat een avondklok geen directe impact heeft op onze activiteiten", laat een woordvoerder van DHL desgevraagd weten.

DHL verwacht dat behalve het bezorgen van pakketjes het werk in sorteercentra ook kan blijven doorgaan. "In bredere zin geldt dat mensen die de straat op moeten voor hun werk uitgezonderd zijn van een eventuele avondklok. Dan zul je wel een werkgeversverklaring moeten hebben. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken aan ons laten weten. Dit alles onder voorbehoud van de definitieve beslissing natuurlijk", aldus de woordvoerder. DHL wacht de uiteindelijke beslissing van de politiek over de avondklok af.

Post- en pakketdienst PostNL zegt niet te willen vooruitlopen op een eventuele avondklok en wacht op het besluit van het kabinet. "We zijn wel altijd zoveel mogelijk voorbereid en werken achter de schermen verschillende scenario’s uit", aldus een woordvoerster.