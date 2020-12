ABN AMRO steekt meer geld in investeringsfonds

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO vergroot de omvang van zijn investeringsfonds ABN AMRO Ventures van 100 miljoen naar 150 miljoen euro. Via dat fonds investeert de bank in bedrijven die zich bezighouden met fintech en digitaal bankieren.

Het is de derde keer dat ABN AMRO meer kapitaal steekt in de investeringstak sinds de oprichting in oktober 2015. Volgens de bank wordt hiermee de ambitie om de bank verder digitaal te transformeren onderstreept, en ook de groeimogelijkheden die ABN AMRO Ventures ziet in fintech.

Sinds de lancering van het fonds is in totaal in vijftien innoverende bedrijven geïnvesteerd. Dit jaar werden zes nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd en komen er nog vier investeringen aan, aldus de bank.