'Vertrek Arcadis uit ALEN teleurstellend'

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - De beslissing van Arcadis niet langer te investeren in het Braziliaanse samenwerkingsverband ALEN is teleurstellend. Dat schrijven analisten van KBC na de aankondiging. Volgens de marktvorsers leken de omstandigheden voor de verkoop van Arcadis' belang in het biogasproject de laatste maanden juist te verbeteren.

Ondanks de teleurstelling, ziet KBC ook enige troost in het feit dat Arcadis nu voorzieningen heeft getroffen voor het hele hoofdpijndossier. Het ingenieurs- en adviesbureau maakte bekend 85 miljoen euro apart te zetten in verband met het vertrek uit ALEN. Analisten van KBC stippen aan dat de maatregel van Arcadis voor een eenmalige kostenpost zorgt. De onderliggende koers voor margeverbetering lijdt daar volgens hen niet onder.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies voor Arcadis. Ook het koersdoel blijft ongewijzigd op 20 euro, waarin een buffer van 2 euro voor de ALEN-impact is opgenomen.

Analisten van ING denken dat het treffen van een voorziening voor Arcadis gemakkelijker is dan de afstoting van het belang in ALEN. Het is de marktvorsers verder onduidelijk hoe het project juridisch geregeld is. Ze verwachten dat een groot deel van de 85 miljoen euro opgaat aan de afbetaling van leningen van banken. ING schat de uitstroom van kasmiddelen door ALEN-perikelen volgend jaar op circa 100 miljoen euro. ING geeft een buy-advies bij een koersdoel van 24 euro.

Arcadis noteerde dinsdag omstreeks 10.10 uur procent 2,7 lager op 19,66 euro