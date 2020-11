Onlineverkoop Walmart weer fors gestegen door corona

BENTONVILLE (AFN/BLOOMBERG) - Het grote Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft ook in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de verkopen via het internet omdat Amerikanen boodschappen massaal lieten thuisbezorgen vanwege de coronacrisis. De onlineverkoop steeg in het eind oktober afgesloten derde kwartaal met 79 procent vergeleken met een jaar eerder.

Maar ook in de gewone winkels van Walmart, het grootste supermarktbedrijf van de Verenigde Staten, nam de verkoop verder toe omdat nog steeds werd gehamsterd door consumenten. De totale omzet ging met ruim 5 procent omhoog naar 134,7 miljard dollar. Er werden weliswaar minder verkooptransacties gerapporteerd door Walmart, maar Amerikanen kochten wel beduidend meer boodschappen en spullen per aankoop.

De nettowinst kwam uit op 5,1 miljard dollar, een stijging van 56 procent vergeleken met vorig jaar. Topman Doug McMillon zei dat Walmart opnieuw sterke resultaten heeft behaald. Hij denkt dat de trend voor meer shoppen via het internet ook in de toekomst zal doorzetten.